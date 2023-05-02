أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ماهر الأخرس، صباح اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023، أن الفصائل الفلسطينية لن تسكت على جريمة استشهاد الأسير الشيخ خضر عدنان، وأن يدفع الاحتلال الثمن على هذه الجريمة البشعة.

وأكد القيادي الأخرس في تصريح صحفي، أن الاحتلال كان مصراً على قتل الشيخ خضر عدنان، والاهمال الذي مورس بحقه يدل على ذلك، إضافة إلى عزله التام عن العالم.

وقال: "الشيخ خضر عدنان يمثل الأسرى الفلسطينيين، وسكوتنا عن مثل هذه الجريمة سيكون انتصارًا للاحتلال".

وعزى القيادي الأخرس، أبناء الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية باستشهاد الشيخ القائد خضر عدنان الذي ثبت على الحق حتى آخر لحظة من عمره.

القيادي الأخرس: الاحتلال كان مصراً على قتل الأسير عدنان ويجب أن يدفع الثمن

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ماهر الأخرس، صباح اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023، أن الفصائل الفلسطينية لن تسكت على جريمة استشهاد الأسير الشيخ خضر عدنان، وأن يدفع الاحتلال الثمن على هذه الجريمة البشعة.

وأكد القيادي الأخرس في تصريح صحفي، أن الاحتلال كان مصراً على قتل الشيخ خضر عدنان، والاهمال الذي مورس بحقه يدل على ذلك، إضافة إلى عزله التام عن العالم.

وقال: "الشيخ خضر عدنان يمثل الأسرى الفلسطينيين، وسكوتنا عن مثل هذه الجريمة سيكون انتصارًا للاحتلال".

وعزى القيادي الأخرس، أبناء الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية باستشهاد الشيخ القائد خضر عدنان الذي ثبت على الحق حتى آخر لحظة من عمره.

واستشهد الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين خضر عدنان بعد ٨٦ يوماً على إضرابه المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقاله التعسفي.

وبحسب صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، فقد تم العثور على الشيخ خضر عدنان فاقداً للوعي داخل زنزانته وتم نقله لمستشفى "أساف هروفيه" ليتم الإعلان عن وفاته بعد ذلك.