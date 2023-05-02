الأسرى بغزة: لا نستبعد تعرض الشيخ عدنان لتغذية قسرية

دعت وزارة الأسرى والمحررين، صباح اليوم الثلاثاء 2/5/2023م، لتشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على ظروف استشهاد الأسير خضر عدنان، ومنع الاحتلال لزيارته من قبل محاميه وأهله من عدة أيام كان مقدمة لقتله.

واعربت الوزارة عن تخوفها من تعرض الشيخ عدنان لعملية تغذية قسرية، قائلة" لا نستبعد أن يكون الأسير الشهيد خضر عدنان تعرض لعملية تغذية قسرية خاصة وأن النيابة العسكرية الصهيونية هددت بذلك أكثر من مرة أمام المحكمة".

وأعلنت مصحلة السجون "الإسرائيلية"، فجر اليوم الثلاثاء 2/5/2023م، استشهاد الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين خضر عدنان بعد ٨٦ يوماً على إضرابه المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقاله التعسفي.

وبحسب صحيفة "يديعوت احرونوت"، فقد تم العثورعلى الشيخ خضر عدنان فاقدا للوعي داخل زنزانته وتم نقله لمستشفى أساف هروفيه ليتم الإعلان عن وفاته بعد ذلك.

بدورها، أكدت وزارة الأسرى والمحررين بغزة في تصريح صحفي:"استشهاد الأسير الشيخ خضر عدنان بعد اضراب عن الطعام استمر لقرابة الـ86 يوم رفضاً لاعتقاله التعسفي.

وفي نفس السياق، أكدت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال استشهاد الأسير القائد خضر عدنان

يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت خضر عدنان، في الخامس من شباط/فبراير الماضي، بعد مداهمة منزله في جنين، شمال الضفة، حيث أعلن إضرابه عن الطعام لحظة اعتقاله.

وتعرض عدنان للاعتقال 12 مرة، وأمضى ما مجموعه ثماني سنوات، في سجون الاحتلال، معظمها رهن الاعتقال الإداريّ.

وخاض خمسة إضرابات سابقة، منها أربعة رفضا لاعتقاله الإداريّ، وتمكّن خلال هذه المواجهات المتكررة من نيل حريته