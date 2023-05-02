استشهاد جندي سوري وإصابة مدنيين أخرين بقصف "إسرائيلي" على حلب

استشهد، فجر الثلاثاء، جندياً من الجيش السوري وأصيب مدنين اثنين بقصف جوي "إسرائيلي" في جنوب شرق محافظة حلب بسوريا.

وأفاد مصدر عسكري سوري، لوسائل إعلام سورية، أنه في حوالي الساعة 23:35 من يوم 1/ 5 / 2023 نفذ العدو "الإسرائيلي" عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفاً مطار حلب الدولي وعدد من النقاط في محيط حلب.

وأكد أن العدوان الجديد أدى إلى استشهاد عسكري وإصابة سبعة بجروح بينهم اثنين مدنيين و وقوع بعض الخسائر المادية وخروج مطار حلب الدولي عن الخدمة.

وبحسب وكالة الأنباء السورية، فإن الدفاعات الجوية السورية تصدت للعدوان، وأسقطت عددًا من صواريخ العدوان.