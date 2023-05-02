سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023

سعر غرام الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023، تصدر سعر الذهب مقابل الجنيه المصري عمليات البحث عبر محركات البحث العالمية، ومن بينها محرك جوجل، حيث يرغب المصريون بمعرفة سعر الذهب كما جاءت في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 2-5-2023.

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

استمر تراجع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر، بعد قفزة قياسية سجلها المعدن النفيس الأسبوع الماضي، وصل خلالها سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً في مصر إلى ما يقرب من 2800 جنيه.

سعر الذهب اليوم مقابل الجنيه المصري

شهد سعر غرام الذهب عيار 24 تراجعاً، حيث وصل مستوى 2983 جنيها للشراء و3017 جنيها للبيع، مقابل 2994 جنيها للشراء و3050 جنيها للبيع أمس.

وسجل سعر غرام الذهب عيار 18، انخفاضاً جديداً إلى مستوى 2237 جنيها للشراء و2263 جنيها للبيع، مقابل 2246 جنيها للشراء و2289 جنيها للبيع، أمس.

أما سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشار في مصر، فبلغ نحو 2610 جنيهان للشراء و2640 جنيها للبيع، مقابل 2620 جنيها للشراء و2670 جنيها للبيع أمس، وفقا لمنصة آي صاغة.

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم في مصر اليوم 61348 جنيها (1981 دولارا)، وفقا لمنصة جولد برايس توداي.

وجاء سعر الجنيه الذهب عيار 21 من بي تي سي اليوم في مصر عند 23030 جنيها.