سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء2/5/2023م، رصد فريق العمل في موقع "فلسطين اليوم"، خلال الساعات الماضية عمليات بحث كثيرة من قبل الجمهور الاقتصادي العربي وخاصة السوري على سعر الدولار اليوم الثلاثاء في سوريا لحظة بلحظة، وخاصة سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الامريكي، وبناء عليه سنخصص لكم هذه المقالة لتعرف على سعر الدولار اليوم الثلاثاء في سوريا لحظة بلحظة، وفق تحديثات البنوك كذلك أسواق العمل السورية الرسمية والغير رسمية، فقد تراجع سعر الدولار اليوم مقابل الليرة السورية خلال تعاملات أمس الإثنين 1 مايو/ أيار في السوق السوداء بعد موجة صعود قياسية، وفقاً لوسائل الإعلام السورية

سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء

سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء2/5/2023م،واستقرت الليرة السورية خلال تعاملات اليوم بعد هبوط قياسي مقابل الدولار الذي شهد طفرات ليتجاوز الـ 8 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد بعد قرارات من مصرف سوريا المركزي بخفض الليرة في نشرة الحوالات.

وكان مصرف سوريا المركزي خفض سعر الليرة مقابل الدولار للحوالات والصرافة الخميس الماضي ليصل سعر الدولار الواحد إلى 7500 ليرة.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي

وتشهد أسعار السلع والمنتجات الغذائية في سوريا ارتفاعات قياسية، وفقا لوسائل إعلام سورية، حيث وصل سعر البيضة الواحدة إلى ألف ليرة سورية وطبق البيض إلى 27 ألف ليرة، والفروج الحي إلى 25 ألف ليرة للكيلوغرام، وذلك بالرغم من انتهاء شهر رمضان المبارك وانتهاء الأعياد.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية الآن

وتراجع سعر الدولار اليوم مقابل الليرة السورية في السوق السوداء إلى 8050 ليرة للشراء و8150 ليرة للبيع، مقابل 8075 ليرة للشراء و8150 ليرة أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم في سوريا

وفي مقالنا سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء2/5/2023م، فإن الـ100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم، فحساب السعر وفقا للسوق السوداء فإن 100 دولار تساوي 805 آلاف ليرة سورية.

الدولار ساعة بساعة في سوريا لحظة بلحظة

سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء

وتراجع سعر صرف اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء إلى 8870 ليرة للشراء و8986 ليرة للبيع، مقابل 8898 ليرة للشراء و8986 ليرة للبيع أم، وضمن مقالنا سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء2/5/2023م.

سعر الليرة التركية اليوم في سوريا في السوق السوداء

وفي مقالنا سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء2/5/2023م، فقد استقر سعر الليرة التركية اليوم في سوريا إلى 412 ليرة للشراء و419 ليرة للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي

في مقالنا سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء2/5/2023م ، سنرفق لكن مقطع فيديو يوضح لكم أسعار صرف العملات مقابل الليرة السورية وكذلك سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الأحد 30/4/2023م: