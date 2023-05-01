سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الليرة اللبنانية اليوم الثلاثاء2/5/2023م- سعر الليرة اللبنانية اليوم، لا تزال أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية، صباح كل يوم تحتل عمليات البحث عبر محرك قوقل العالمي، خاصة من قبل الكثيرين من أصحاب التعاملات المالية والتجارية في الوطن العربي بشكل عام والمجتمع اللبناني بشكل خاص، خاصة وأن الدولار الأمريكي يسجل خلال الساعات الماضية ضعفاً مقابل العملات الأخرى، لذلك قررنا في فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن نضع لكم هذه المقالة لنشر أخر تحديثات سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية لهذا اليوم الثلاثاء 2/5/2023م، فقد حافظ سعر الدولار في لبنان اليوم على استقراره مقابل الليرة خلال تعاملات الإثنين 1 مايو/ أيار 2003، لليوم الثانى على التوالي.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الثلاثاء

سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الليرة اللبنانية اليوم الثلاثاء2/5/2023م، وبلغ سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية على منصة Sayrafa نحو 86.500 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد بحجم تعاملات إجمالي بلغ 100 مليون دولار، وفقا لآخر أرقام من مصرف لبنان المركزي.

سعر الدولار اليوم في لبنان

سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الليرة اللبنانية اليوم الثلاثاء2/5/2023م- سعر الليرة اللبنانية اليوم، واستقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم في السوق السوداء إلى 96.800 ألف ليرة للشراء و97 ألف ليرة للبيع، مقابل 97 ألف ليرة للشراء و97.200 ألف ليرة للبيع أمس.

سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين

سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الليرة اللبنانية اليوم الثلاثاء2/5/2023م- سعر الليرة اللبنانية اليوم، وحول سعر الدولار مقابل الليرة في السوق السوداء، فقد استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم في السوق السوداء إلى 96.800 ألف ليرة للشراء و97 ألف ليرة للبيع، مقابل 97 ألف ليرة للشراء و97.200 ألف ليرة للبيع أمس.

سعر صرف الدولار في لبنان في السوق السوداء اليوم

سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الليرة اللبنانية اليوم الثلاثاء2/5/2023مد- سعر الليرة اللبنانية اليوم، وبشأن سعر الدولار الرسمي في فبراير/ شباط 2023 عدل البنك المركزي اللبناني سعر صرف الدولار الجمركي ليصبح السعر الرسمي للحكومة عند 45 ألف ليرة مقابل الدولار ثم تم رفعه في أبريل/ نيسان إلى 60 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد.

سعر صرف اليورو مقابل الدولار اليوم في لبنان

سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الليرة اللبنانية اليوم الثلاثاء2/5/2023م- سعر الليرة اللبنانية اليوم، ويشهد لبنان منذ نهاية العام 2019 انهياراً اقتصادياً صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، ويُعتبر الأسوأ في تاريخهـ ووفقا لتقرير البنك الدولي فإن الوضع الاقتصادي اللبناني يتدهور بشكل سريع في ظل أن 80% من سكان البلاد تحت خط الفقر، وسجلت الليرة اللبنانية انهياراً تاريخياً خلال الفترة الماضية حيث وصلت مقابل الدولار الواحد إلى 140 ألف ليرة، قبل أن ينخفض سعر الدولار تحت 100 ألف ليرة مجدداً بعد تدخلات قوية من مصرف لبنان المركزي للحد من انهيار العملة اللبنانية.

وأضاف تقرير البنك الدولي أن عدم التوصل لحل فيما يخص الخسائر في القطاع المالي التي بلغت ما يقرب من 72 مليار دولار، تعادل 3 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي يزيد من الكارثة والأزمة الاقتصادية.

وقدّر البنك الدولي انكماش الاقتصاد في لبنان بنسبة 0,5 % نهاية العام 2023، بعدما تقلصت نسبة الانكماش من 2,6 % نهاية العام 2022.

سعر الدولار اليوم في لبنان سوق السوداء الآن

في مقالنا سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الليرة اللبنانية اليوم الثلاثاء2/5/2023م- سعر الليرة اللبنانية اليوم، سنرفق لكن مقطع فيديو يوضح لكم أسعار صرف العملات مقابل الليرة اللبنانية وكذلك سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الثلاثاء2/5/2023م: