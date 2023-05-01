النيابة العامة: باشرنا التحقيقات بحادثة"أصداء"ونحذر من نشر أي مقاطع فيديو خاصة بالحادثة

أعلنت النيابة العامة بغزة، مساء اليوم الإثنين1/5/2023م، مباشرة تحقيقاتها في واقعة وفاة الطفل حمادة نضال حسن اقطيط، (6 سنوات)، داخل مدينة أصداء الترفيهية جنوب قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم النيابة العامة أحمد السوسي:" باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة وفاة الطفل المجني عليه/ حمادة نضال حسن اقطيط ( 6 سنوات) داخل مدينة أصداء الترفيهية، ولا تزال التحقيقات جارية بالخصوص لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنها حسب الأصول".

وطالب كافة المواطنين بحظر نشر أو تداول أية صور فوتوغرافية أو تسجيلات فيديو خاصة بالواقعة التزامًا بالقواعد القانونية ومراعاة لمشاعر ذوي المتوفى، مؤكداً أن الجميع تحت طائلة المسؤولية الجزائية.