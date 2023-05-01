23 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

تواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية، ضد قوات الاحتلال والمستوطنين، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، 23 عملا مقاوما، بينهم 9 عمليات إطلاق نار، إلى جانب اندلاع المواجهات في 11 نقطة.

واندلعت المواجهات في القدس وجنين ونابلس وطولكرم وقلقيلية واريحا وبيت لحم والخليل.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم نور شمس، وعلى حاجز جبارة في طولكرم.

كما أطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم عقبة جبر في أريحا، وبلدتي الزبابدة وعنزا وحاجز الجلمة في جنين.

وطالت عمليات إطلاق النار حاجز بيت فوريك ومستوطنة "الون موريه" في نابلس، وتجمع لقوات الاحتلال قرب بلدة عزون شرق قلقيلية.

وتصدى الشباب الثائر للمستوطنين ورشقوا مركباتهم بالحجارة والزجاجات الحارقة في بلدة بيت أمر شمال الخليل.