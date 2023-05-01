معروف: سنحيل بيانات من ينشر فيديو حادث وفاة طفل "أصداء" للنيابة العامة

علق رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، مساء اليوم الإثنين1/5/2023م، على حادثة وفاة الطفل في مدينة أصداء الترفيهية جنوب قطاع غزة ومقاطع الفيديو المنشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقال معروف في تصريح صحفي:" سنقوم بتزويد النيابة العامة ببيانات من يقوم بنشر مقاطع الفيديو لحادثة وفاة طفل بمدينة أصداء، لاتخاذ المقتضى القانوني لأنه فعل إجرامي".

وأضاف:" نهيب بكل غيور الإبلاغ عبر صفحة المكتب الإعلامي الحكومي عن كل من ينشر هذه المقاطع".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن العقيد أيمن البطنيجي، المتحدث باسم الشرطة وفاة طفل يبلغ (6 سنوات) متأثراً بجروح خطيرة أصيب بها من قبل أسد داخل حديقة للحيوان بخانيونس جنوب قطاع غزة.

وأوضح البطنيجي، أن الطفل تسلق الطفل داخل الحماية المحيطة بقفص الأسد واقترب من إحدى فتحاته ما أدى لإصابته ومن ثم وفاته.

وأكد أن الشرطة فتحت تحقيقاً في الحادثة.