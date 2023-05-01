إصابات بالاختناق بغاز الاحتلال شمال الخليل

قالت مصادر صحفية فلسطينية، مساء اليوم الإثنين1/5/2023م "إن عشرات المواطنين أصيبوا بالاختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم العروب شمال الخليل".

وبحسب المصادر، فإن المواجهات اندلعت بين المواطنين العزل وقوات الاحتلال المتمركزة على مدخل المخيم، اطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام والرصاص الحي صوب المواطنين، ما أسفر عن إصابة شاب (20 عاما) بالرصاص الحي في قدمه، ونقل لتلقي العلاج في احد مستشفيات المدينة.

وأضافت:" إن عشرات المواطنين أصيبوا بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز السام وعولجوا ميدانيا".