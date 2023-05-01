"الشعبية" تنفي إدلاء أمينها العام بأي تصريحات بشأن نقابة الصحفيين

فندت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مساء اليوم الإثنين1/5/2023م، التصريحات المنسوبة لامينها العام القائد أحمد سعدات حول موضوع نقابة الصحفيين.

وقالت الشعبية في تصريح صحفي :"تعقيباً على ما نشرته شبكة قدس الاخبارية من تصريحات على لسان الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الرفيق القائد أحمد سعدات حول موضوع نقابة الصحفيين، فإن الجبهة تؤكد أن هذه التصريحات لا صحة لها على الإطلاق".

وأضافت :" لم يصرح الأمين العام أو يوجه رسالة لأيٍ كان بخصوص نقابة الصحفيين، خصوصاً وأن المصادر الرسمية لنقل تصريحات أو رسائل للأمين العام أو أي قيادي هي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وليس سواها".

وأشارت إلى أن نشر هذا الخبر بهذه الطريقة يتجاوز حدود المهنية الصحفية والإعلامية، محمله شبكة قدس الاخبارية المسؤولية الكاملة عن تبعاته.