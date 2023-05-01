هجوم سيبراني يعطل عدة مواقع "إسرائيلية"

قالت وسائل إعلام "إسرائيلية"، مساء اليوم الإثنين1/5/2023م "إن عدة مواقع إسرائيلية تعرضت قبل قليل لهجوم سيبراني".

وبحسب موقع (حدشوت حموت)، فإن مجموعة تطلق على نفسها "أنونيموس سودان"، شنت هجوم سيبراني استهداف موقع حزب العمل، وحزب أغودات، وحزب البيت اليهودي، وحزب الجسر، وصحيفة جروزالم بوست.

وبين الموقع "إسرائيلي"، أن الهجمات السيبرانية تسببت في تعطل جميع المواقع المستهدفة.

وبالتزامن مع ذلك، هددت "أنونيموس سودان" بشن هجمات سيبرانية ضد"المواقع الإسرائيلية"، قائلة:" انتهت جميع الهجمات السابقة، وسنبدأ بهجمات سيبرانية جديدة ضد (إسرائيل)".

يشار إلى أن "أنونيموس سودان" قد شنت خلال الأيام الماضية عشرات الهجمات السيبرانية ضد مواقع "إسرائيلية"، ومن هذه المواقع موقع شركتي الاتصالات وخدمات الإنترنت "سيلكوم" و"بارتنر" وجامعة تل أبيب وصحيفة "جيروزاليم بوست"، وموقع شركة المياه "ميكوروت"، بحسب ما ذكرت صحيفة "معاريف الإسرائيلية" انذاك.