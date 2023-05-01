الشرطة تعلن إغلاق مدينة "أصداء" الترفيهية جنوب القطاع

قررت الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الإثنين1/5/2023م، إغلاق مدينة "أصداء" الترفيهية جنوب القطاع عقب وفاة طفل داخل حديقة الحيوان بالمدينة

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد أيمن البطنيجي في تصريح صحفي:" قررت الشرطة إغلاق مدينة "أصداء" الترفيهية بخانيونس مؤقتاً لحين انتهاء التحقيقات واتخاذ إجراءات السلامة في المكان، عقب وفاة طفل داخل حديقة الحيوان بالمدينة مساء اليوم".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن العقيد أيمن البطنيجي، المتحدث باسم الشرطة وفاة طفل يبلغ (6 سنوات) متأثراً بجروح خطيرة أصيب بها من قبل أسد داخل حديقة للحيوان بخانيونس جنوب قطاع غزة.

وأوضح البطنيجي، أن الطفل تسلق الطفل داخل الحماية المحيطة بقفص الأسد واقترب من إحدى فتحاته ما أدى لإصابته ومن ثم وفاته.

وأكد أن الشرطة تحقيقاً في الحادثة.