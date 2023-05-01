نادي الأسير: تدهور الوضع الصحي للأسير قاسم مسلم

قال "نادي الأسير" الفلسطينيّ، إنّ تدهورًا طرأ مؤخرًا على الوضع الصحيّ للأسير قاسم مسلم (54 عامًا) من بلدة "تلفيت" جنوبي نابلس شمال الضفة الغربية، والمعتقل منذ عام 2000، والمحكوم بالسّجن لمدة 30 عامًا.

وأوضح "نادي الأسير"، في بيان له، اليوم الإثنين، أنّ الأسير مسلم القابع في سجن "جلبوع"، عانى مؤخرًا من تشنجات متكررة في أرجله، ومشاكل في الأعصاب، وترفض إدارة السّجن تزويده بالعلاج اللازم.

وأضاف البيان أنه، إلى جانب ذلك، فإنه يعاني من ارتفاع في ضغط الدم منذ عام 2008، ومن السكري منذ عام 2014، ومشاكل دائمة في العمود الفقري منذ نحو 10 سنوات.

وأشار البيان إلى أن الأسير مسلم واجه عقب اعتقاله عام 2000، تحقيقا قاسيًا وطويلًا، وحرم الاحتلال زوجته من زيارته بعد اعتقاله لمدة أربع سنوات متتالية.

والأسير مسلم متزوج وأب لخمسة أبناء، كانت أكبر بناته تبلغ من العمر 9 سنوات حينما اعتُقل، وأصغرهم نجله رأفت، وكان يبلغ من العمر في حينه شهرين ونصفا.

حُكم عليه الاحتلال بالسجن لمدة 23 عامًا، ولاحقا أضيف على حكمه 7 سنوات، ليصبح حكمه 30 عامًا.

وخلال سنوات أسره فقد والدته، وحرمه الاحتلال من وداعها، وتزوج أربعة من أبنائه، واليوم هو جد لـ13 حفيدًا.