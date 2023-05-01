"كتيبة جبع" تعلن استهداف قوات الاحتلال بوابل من الرصاص غرب جنين

أعلنت سرايا القدس- كتيبة جبع، مساء اليوم الإثنين 1/5/2023م، استهداف قوات الاحتلال "الإسرائيلي" غرب مدينة جنين.

وقالت السرايا في بلاغ عسكرى:" بعون الله وقوته تمكن مجاهدونا سـ6:20 من مساء اليوم الإثنين من استهداف قوات الاحتلال أثناء مرورها بالقرب من بلدة عنزا بوابل كثيف من الرصاص".

يذكر أن عمليات إطلاق النار شهدت خلال الأيام الأخيرة تصاعُدًا في معدلاتها في عدة مناطق في الضفة الغربية أبرزها مدينتا جنين ونابلس، والتي تتشكل فيها كتائب سرايا القدس، والمعروفة بـ"سرايا القدس-كتيبة جنين ونابلس"، ومجموعات عرين الأسود، رداً على الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده.