السيول تقطع عدداً من الشوارع وتتسبب في انهيارات بمنطقة عسير في محافظة محايل

شهدت منطقة عسير في محافظة محايل بالسعودية، اليوم الاثنين، سيولاً أدّت إلى جرف السيارات وقطع الطرقات، كما تسببت في انهيارات في بعض المواقع، وتساقط للصخور، في حالة مطرية غير مسبوقة بهذه الكثافة منذ سنوات.

وعلى الاثر، وجهت السلطات المحلية، بفتح الطرق أمام بعض القرى المعزولة، ومتابعة ورفع ما خلفته السيول على الطريق الرابط بين محايل وأبها، وكذلك بعض المواقع داخل المحافظة.

من جانبها، قررت إدارة التعليم في المحافظة، تعليق الدراسة الحضورية، في كافة المدارس، بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد والتي تحذر من هطول أمطار على معظم مدن ومحافظات عسير.