عبر معبر رفح.. داخلية غزة تعلن كشف جديد لأسماء المسافرين للسفر غدًا

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والامن الوطني بغزة، اليوم الاثنين، كشف جديد من أسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة ليوم غد الثلاثاء 2 مايو 2023.

وأوضحت الداخلية، أن السفر ليوم غد هو للحافلة الثالثة من كشف المسافرين رقم (2023/17) هنـا، والحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/17) هنــــــا.

ودعت المسافرين ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة، والتواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وطالبت الوزارة، بضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2023، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

كما ودعت إلى إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

وشدّدت الوزارة، على ضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بسفر من لا يستكمل إجراءاته.