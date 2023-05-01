من هو ضياء عليان الشاب الأردني الفلسطيني الذي قرر الاعتزال؟..فيديو الاعتزال

أثار الشاب المشهور ضياء عليان ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فور الاعلان عن اعتزاله رسمياً الغناء وحذف أغانيه على اليوتيوب وخاصة ان خفة ظله اكسبته شعبية واسعة في العالم العربي ، فمن هو الشاب ضياء عليان ؟ وما هي السيرة الذاتية للمغني ضياء عليان؟ وما حقيقة اعتزاله؟ العديد من التساؤلات التي تحاول وكالة فلسطين اليوم الاجابة عنها .

من هو ضياء عليان الذي اعتزل الفن

ضياء عليان : مقدم برامج مغني وصانع محتوى ذات طابع كوميدي. ويعد إحدى الشخصيات المشهورة على وسائل التواصل الاجتماعي، ويصنف ضمن المؤثرين العرب. كما أنه أردني وذو أصل فلسطيني. ومن أبرز أعماله ما يلي:

سفير لماركات عالمية مختلفة.

تقديم العديد من البرامج من خلال قناة رؤيا.

قدم فقرة اضحك مع ضياء في برنامج صباح العربية.

السيرة الذاتية لضياء عليان:

الاسم: ضِياء عليَان.

العمر: في الثلاثينيات من عمره.

اللقب: أبو الدي.

تاريخ الميلاد: غير معروف.

مكان الولادة: الأردن.

مكان الإقامة: الأردن.

جنسية ضياء عليان: الفلسطينية والأردنية.

الديانة: الإسلامية.

كما أن المؤهل العلمي: حاصل على شهادة بكالوريوس في الهندسة المدنية من إلينوي في شيكاغو.

الحالة الاجتماعية: متزوج.

زوجة ضياء عليان

زوجة عليان أردنية واسمها روزانا وهي مهندسة مدنية. إذ يحرص ضياء على إخفاء تفاصيل حياته وعدم مشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يؤكد باستمرار أنه يعيش حياة كاملة بعيدًا عن الشهرة.

حقيقة اعتزال ضياء

أعلن المغني ضياء عليان اعتزاله الغناء عبر نشره مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ حذف مقاطع فيديو قديمة متعلقة بالغناء. مؤكدًا حرصه على نشر فيديوهات ذات محتوى جيد مثل برنامج كبسة.

حسابات المغني ضياء على مواقع التواصل الاجتماعي

يمكنك متابعة عليان عبر عدة طرق، ومنها:

حساب المغني ضياء انستغرام: instagram.com/deyaelayyan.