موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 5 مايو 2023، يأمل المستفيدون من المنحة القطرية 100 دولار أن تعلن اللجنة القطرية صرفها في وقت مبكر كما حصل في دفعة شهر ابريل قبل حلول عيد الفطر المبارك 2023، إذ تم صرفها قبل منتصف شهر 4 على خلاف الأشهر السابقة التي كان يتم الإعلان عن صرفها في الأسبوع الأخير من كل شهر ويستمر الصرف لعدة أيام تصل إلى نهاية الشهر.

متى توزيع المنحة القطرية 100 دولار عن شهر مايو 2023

متى توزيع المنحة القطرية 100 دولار عن شهر مايو 2023، يستفيد أكثر من 100 ألف من أهالي قطاع غزة من المنحة القطرية التي تمولها دولة قطر منذ نحو 5 سنوات، بسبب الفقر والبطالة التي وصلت لنحو 60% من أهالي قطاع غزة، وسط نحو أكثر من ربع مليون متعطل عن العمل بفعل الحصار وتضييق الخناق الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من 16 عاماً على التوالي، وينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، متى توزيع المنحة القطرية 100 دولار عن شهر مايو 2023.

رابط فحص 100 دولار لشهر 5 2023

رابط فحص 100 دولار لشهر 5 2023، ووفق الاحصائيات الصادرة عن الجهات الفلسطينية المختصة فإن أكثر من نصف أهالي قطاع غزة يعيشون على بند المساعدات دون وجود أي مصدر دخل لهم، لذلك يهتمون بالبحث عن موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر المتعففة عن شهر مايو 2023، إذ إن اللجنة القطرية لم تُعلن حتى اللحظة عن أي معلومات تتعلق بصرف المنحة القطرة لشهر مايو الجاري، خاصة وأن اليوم هو الفاتح من شهر مايو 2023.

متى صرف المنحة القطرية شهر مايو 2023

متى صرف المنحة القطرية شهر مايو 2023، يرقب الفلسطينيون في قطاع غزة الموعد الرسمي لصرف المنحة القطرية 100 دولار بقيمة 310 شواكل، والتي تشرف على صرفها الأمم المتحدة منذ انتهاء عدوان شهر مايو 2021، بمساعدة وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، ويتم الصرف عبر أكثر من 300 نقطة منتشرة في محافظات قطاع غزة، وسنوافيكم بمستجدات، موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 5 مايو 2023.