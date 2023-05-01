الجامعة الهاشمية الأردنية تقرر فصل 42 طالباً ...فما السبب؟

أصدرت الجامعة الهاشمية الأردنية اليوم الاثنين 1/5/2023، قراراً بفصل 42 طالباً ممن ثبت مشاركتهم في المشاجرة أو حرضوا عليها ، والتي وقعت يوم الخميس الماضي 27/4/2023 بين عدد من الطلبة بالقرب من الحرم الجامعي.

قرار الفصل جاء بعد عدة اجتماعات عقدتها اللجان المتخصصة في الجامعة استمرت أيام الخميس والسبت والأحد، واستنادا إلى المادة 12 من نظام تأديب الطلبة. وقد جاء هذا القرار حرصاً من إدارة الجامعة على سلامة الطلبة وسمعة التعليم الجامعي في أردننا الغالي وردعا لكل من تسول له نفسه بالمساس بمقدرات الوطن.

الدكتور فواز العبد الحق الزبون رئيس الجامعة أكد أن الجامعة ماضية ومستمرة في الحفاظ على بيئة جامعية آمنة ومحفزة لتعزيز القيم الإيجابية داخل الحرم الجامعي ومن ثم المجتمع بعيدا عن التعصب والعنف ، بالإضافة الى إثراء دور الجامعة في تنمية المجتمع ورقيّه وتوفير بيئة جامعية آمنة ورافدة للوطن، وضمان بيئة مناسبة للتميز الأكاديمي.

ويشار إلى أنه وخلال 15 يوماً من تاريخ القرار يحق للطالب التظلم إلى رئاسة الجامعة.

عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور صادق الشديفات أكد أن الجامعة تعاملت بعدل وشفافية في تطبيق وانفاذ الإجراءات التأديبية وفقا للأنظمة والتعليمات وبما يتسق مع ترسيخ مفهوم سيادة القانون.