طهران: مستعدون لمساعدة لبنان ولكن هذه الدولة تعيق ذلك !

أكد ناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ، أن "إيران مستعدة لمساعدة لبنان، لكن الضغوط الأمريكية تعيق ذلك"، مشدداً على ان إيران لا تريد التدخل في الشؤون اللبنانية.

وقال كنعاني في مؤتمره الصحافي الأسبوعي لا تريد التدخل في الشؤون اللبنانية، لكننا مستعدون لمساعدة هذا البلد للخروج من الانسداد وانتخاب رئيس للجمهورية، وتابع : نسعى لتقديم ما بوسعنا للبنان، لكن هناك من يتبع السياسات الأمريكية في الداخل اللبناني وخاصة فيما يتعلق بالطاقة وغيرها".

وأوضح "لا زالت الضغوط الأمريكية السياسية والاقتصادية في لبنان تعيق هذا التعاون، لكن نحن نتعامل مع الدول على أساس مصلحة البلدين".