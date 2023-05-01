بالفيديو محاصرة مركب آخر...إصابة صيادين برصاص الاحتلال في بحر شمال القطاع

أُصيب صيادين اثنين برصاص زوارق الاحتلال اليوم الاثنين 1 مايو 2023، أثناء عملهما في عرض بحر شمال قطاع غزة، بينما تُحاصر البحرية "الإسرائيلية" قارباً آخراً.

وأفاد منسق لجان الصيادين زكريا بكر، بإصابة الصيادين رجب خالد أبو ريالة وخالد أبو ريالة بالرصاص المطاطي جراء اعتداء بحرية الاحتلال عليهما أثناء عملهما ضمن المساحة البحرية المسموح في بحر شمال قطاع غزة.

وأشار إلى أنه جاري الآن اخراج الصيادين من البحر ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

يشار إلى أن بحرية الاحتلال المتمركزة في عرض بحر قطاع غزة تتعمد يوميا إطلاق النار والغاز تجاه الصيادين، وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.