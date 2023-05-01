بهذه الطرق يمكنك تجنب الإصابة بالخرف!

الشخص الذي يعاني من الخرف هو مهدد بفقدان الذاكرة والقدرات المعرفية، وهي حالة خطيرة بالنسبة له وذويه؛ لأنه يمكن أن ينسى قطع الغاز أو الكهرباء، كما يمكنه الذهاب في اتجاه غير معروف.

طبيبة الأعصاب الروسية، ديانا أندرييفا، كشفت عن أمور يجب على الشخص القيام بها لمنع تطور هذا المرض العضال.

ووفق الطبيبة، فإن النشاط البدني مهم، وعليك مزاولة تمارين منتظمة من شأنها تعزيز الدورة الدموية، وبالتالي تغذية الدماغ بالأكسجين. والمفيدة أيضا التمارين التي تتطلب تنسيق الحركات.

وقالت: "عليك الالتزام بنمط النشاط الدهني. وتعد مجموعة متنوعة من التدريب الذهني، بدءا من عادة القراءة وحل الألغاز والكلمات المتقاطعة، وانتهاء بالملاحقات الإبداعية، وعزف الآلات الموسيقية وتعلم مهارات جديدة، يعد كل ذلك وسيلة جيدة للوقاية من الخرف".

وأشار إلى أن التغذية الصحية، يجب أن تتضمن قائمة الطعام للمسنين كمية كافية من الخضار والفواكه والأسماك ومنتجات الحبوب التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية الضرورية لصحة الدماغ.

وحثت على الفحص الطبي الدوري والمراقبة الصحية العامة، معتبرة أنه ضروري من أجل الكشف عن مشاكل في الجسم في الوقت المناسب واتخاذ التدابير في الوقت المناسب للقضاء عليها.

كما دعت إلى مواصلة النشاط الاجتماعي والمشاركة في الحياة العامة أمر مهم لكبار السن.