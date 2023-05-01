جريمة بشعة تهز الداخل المحتل: شاب يقتل زوجته وطفليه طعناً

هزت جريمة بشعة، فجر اليوم الاثنين 1/5/2023، مدينة الطيبة في منطقة المثلث في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، عندما أقدم رجل ثلاثيني على قتل زوجته العشرينية وابنيه الصغيرين، طعنا حتى الموت.

وأعلنت شرطة الاحتلال، اعتقال زوج الضحية الذي يبلغ من العمر 30 عاما، بعد الاشتباه به بقتل زوجته البالغة من العمر 26 عاما، وطفليه أمير وآدم.

وقالت شرطة الاحتلال، أن الجريمة ارتكبت في منطقة البنوك في الطيبة، وأسفرت عن مقتل الطفلين أمير (عامان) وآدم (نصف عام) ووالدتهما براءة جابر مصاروة.

وأفادت شرطة الاحتلال، إن المحققين الجنائيين يعملون على جمع الأدلة في إطار التحقيق لفحص ملابسات الجريمة، مشيرا إلى أن الشرطة اعتقلت المشتبه به بطعن زوجته وابنيه الصغيرين حتى الموت.

ويتم فحص شبهات حول ما إذا كان المشتبه به قد أصيب في حالة من الذهان لحظة ارتكابه الجريمة.

يذكر أن حصيلة ضحايا جرائم القتل، داخل الأراضي المحتلة عام 1948، بين العرب، ارتفعت منذ مطلع العام الجاري إلى 57 قتيلا.