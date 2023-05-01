تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
اقتصاد
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
المزيد
اقتصاد
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
حالة الطقس
القدس - فلسطين
الثلاثاء
16° - 13°
أسعار العملات
دولار أمريكي
3.65
يورو
4.04
جنيه مصري
0.12
دينار أردني
5.15
جنيه إسترليني
4.56
يوم العمال في فلسطين لقمة عيش ملخطة بالدم
11:48 ص 01 مايو 2023
المزيد
الشيخ خضر عدنان تاريخ من الصمود والمواجهة
29 ابريل 2023
انفوجرافيك | باب الرحمة يتصدر المشهد
25 ابريل 2023
نصائح طبية للنظام الغذائي في عيد الفطر
19 ابريل 2023
عشية يوم الأسير الفلسطيني .. واقع وأوضاع الأسرى في سجون الاحتلال
16 ابريل 2023
في يوم القدس العالمي.. ستبقى القدس قبلة الجهاد والمقاومة
13 ابريل 2023
الذكرى السنوية لاستشهاد القائد محمود طوالبة .. مسيرة بطولة وجهاد
08 ابريل 2023
الفلسطينيون بالأرقام وفق مركز الإحصاء الفلسطيني
01 ابريل 2023
صور لعدد من قادة الحركة الاسيرة الذي شرعوا بالإضراب عن الطعام اليوم
21 مارس 2023
الأمهات الأسيرات في سجون الاحتلال
21 مارس 2023
يوم الجريح الفلسطيني.. مئات الآلاف من الجرحى ومعركة النضال مستمرة
13 مارس 2023
ارتفاع عدد شهداء فلسطين منذ بداية 2023 - فلسطين اليوم
10 مارس 2023
في يوم المرأة العالمي .. 29 أسيرة فلسطينية في سجون الاحتلال
08 مارس 2023
باسل الأعرج.. المثقف المشتبك الشهيد
06 مارس 2023
الشهيد القائد المجاهد محمد أبو بكر "جنيدي"
23 فبراير 2023
الاحتلال يضم المنطقة "ج"
15 فبراير 2023
الشهيد عماد مغنية … قائد الانتصارين
13 فبراير 2023
قانون قيصر "لتضييق الخناق على الشعب السوري، تجميد مؤقت أم إلغاء ؟
13 فبراير 2023
أكثر الزلازل تدميرا في تاريخ تركيا
12 فبراير 2023
الشهيد خيري علقم .. أذاق برصاصه علقمًا لعدوٍ مرتعش
28 يناير 2023
الخان الأحمر .. يواجه خطر التهجير الإسرائيلي من جديد
25 يناير 2023
عاجل