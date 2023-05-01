الاعلام الحكومي بغزة : نعمل بتوصيات لجنة الأجور لإنهاء ملف الحد الأدنى

أكد المكتب الاعلامي الحكومي اليوم الاثنين 1/5/2023 ، ان حكومة غزة لن تدخر جهداً في سبيل التخفيف عن العامل الفلسطيني رغم كل الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال، مشددة على الحرص على تقديم الخدمات للعمال في كل القطاعات، والعمل بتوصيات لجنة الأجور لإنهاء ملف الحد الأدنى للأجور.

وندد المكتب خلال بيان له في اليوم العالمي للعمال بتكرار حوادث وفاة عمال قطاع غزة أثناء عملهم في الداخل المحتل، وعدم وجود ضمانات قانونية لحقوقهم العمالية، مطالباً بضرورة تشكيل لجان تحقيق في ملابسات هذه الحوادث ومحاسبة الاحتلال على جرائمه تجاه أبناء الشعب الفلسطيني.

وطالب المكتب الاعلامي بضرورة محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على كافة انتهاكاته لحقوق الشعب الفلسطيني المستمرة بشكلٍ يومي، وحماية العمال الذين يعملون في الداخل المحتل من انتهاكات وإجرام هذا الكيان الغاصب.

وشدد على ضرورة وقوف الأمم المتحدة أمام مسئولياتها الإنسانية تجاه العامل الفلسطيني؛ وتحميل الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن انتهاكاته المتواصلة بحق العمال الفلسطينيين.

وأكد على توفير الدعم بكل صوره لفئة العمال من خلال برامج التشغيل المؤقت وتعزيز بيئة عمل صحية وآمنة ومستدامة لهم.

وجددت تأكيدها على الرقابة على ظروف وشروط العمل في المنشآت الاقتصادية، لضمان التزام أرباب العمل بقانون العمل الفلسطيني رقم (7) للعام 2000، ومتطلبات المعايير الدولية الناظمة للسلامة المهنية والصحية بمواقع العمل.