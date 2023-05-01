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بالفيديو : زوجة الشيخ خضر عدنان تتحدث عن تفاصيل الوضع الصحي لزوجها المضرب عن الطعام
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:57 ص
01 مايو 2023
زوجة الشيخ خضر عدنان تتحدث عن تفاصيل الوضع الصحي للشيخ
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