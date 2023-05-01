بالفيديو...الشيخ خضر عدنان :""أنـــــــــــا بمــــــــــوت" ..وزوجته تحركوا "قبل فوات الأوان"

ناشدت رندة عبد الرحمن زوجة الأسير الشيخ خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي اليوم الاثنين 1/5/2023 كافة الضمائر الحية للتحرك لإنقاذ الشيخ خضر عدنان المضرب عن الطعام لليوم الـ86 على التوالي، وقالت "عليكم بالتحرك قبل فوات الأوان".

وبينت خلال تصريحات خاصة لـ"فلسطين اليوم" الاحتلال أجل بالأمس جلسة المحاكمة بحق الشيخ خضر عدنان، حيث بدأت الجلسة التي لم تتجاوز 10 دقائق، وتم عمل بث فيديو كونفرنس للشيخ خضر عدنان حيث كان وضعه صعب جداً.

وقالت " تم السماح لنا بالحديث مع الشيخ الذي لم يقوَ على الحديث نظراً لثقل لسانه نظراً لتدهور وضعه الصحي ، ولكنه قال " أنـــــــــــا بمــــــــــوت" بالإضافة إلى تسائله عن المفاوضات التي تم طرحها من قبل الأسرى لإنهاء قضيته، موضحاً أن النيابة العسكرية للاحتلال تصر على إبقاء الحكم المطلوب من 4-5 سنوات.

وأكدت زوجة الشيخ خضر عدنان أن الضغوط التي تمارس عليه ليست في الإضراب أو ظروف الاعتقال الصعبة ونقله من مستشفى لآخر بل بالمنع ومحاولة تكتيم على وضعه بعد منع كافة المؤسسات الحقوقية والدولية والصليب الأحمر من زيارته.

وأضافت" الاحتلال يمنع زيارة المحامين منذ 7-8 أيام للاطمئنان على وضعه الصحي، مبينةً أن إسرائيل تحاول إرسال رسالة مفادها أنه يريد قتل الشيخ بعيداً عن الإعلام والمحامين دون أي رادع.

ويشار إلى أن الأسير الشيخ خضر عدنان، يواصل معركة الكرامة والأمعاء الخاوية لليوم الـ86 على التوالي؛ رفضًا لاعتقاله التعسفي في سجون الاحتلال، وسط تحذيرات من استشهاده بأي لحظة؛ بسبب تفاقم خطورة وضعه الصحي.

وللمرة الثانية، رفضت محكمة "عوفر" العسكرية الاستئنافية الصهيونية، أمس الأحد، طلب الإفراج بالكفالة عن الأسير الشيخ خضر عدنان رغم خطورة وضعه الصحي.

وقررت محكمة (عوفر) العسكرية تعيين جلسة جديدة للنظر في طلب الإفراج عن الأسير الشيخ خضر عدنان.

وقال نادي الأسير في تصريح صحفي عقده أمس الأحد:" انتهت قبل قليل جلسة الأسير الشيخ خضر عدنان المضرب عن الطعام لليوم 85 على التوالي دون إصدار قرار حتى الآن على الاستئناف الذي قدمه محاميه على قرار المحكمة السابق والذي رفضت فيه الإفراج عنه بكفالة".

يُشار إلى أنّ الإضراب الذي يخوضه الأسير عدنان هو الأطول على مدار سنوات اعتقاله الماضية، والتي خاض فيها خمسة إضرابات سابقة، وهذا الإضراب السادس الذي يخوضه.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي بشكل متعمد التعتيم على الحالة الصحية للشيخ خضر، منذ أن فقد وعيه وتم نقله إلى إحدى مشافي الداخل الفلسطيني المحتل الأسبوع الماضي، مشددة على أنه الاحتلال يمنع محاميه وأي جهة طبية أو حقوقية للتواصل معه أو الاطلاع على وضعه الصحي.

بالفيديو :