بالفيديو أمطار غير مسبوقة في السعودية : سيول وإغلاق لعدد من الشوارع

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:24 ص
01 مايو 2023
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مقاطع مصورة تداولها مستخدمون مواقع التواصل في السعودية، للسيول التي تقطع شوارع وتجرف مركبات في محافظة محايل بمنطقة عسير .

الأمطار الكثيفة والسيول تسببت في قطع الطرقات، وانهيارات في بعض المواقع وتساقط للصخور في حالة مطرية غير مسبوقة بهذه الكثافة منذ سنوات، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.

 

ووجه محافظ محايل محمد بن فلاح القرقاح بسرعة فتح الطرق أمام بعض القرى المعزولة ومتابعة ورفع ما خلفته السيول على الطريق الرابط بين محايل وأبها وكذلك بعض المواقع داخل المحافظة.

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