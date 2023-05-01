بالفيديو أمطار غير مسبوقة في السعودية : سيول وإغلاق لعدد من الشوارع

مقاطع مصورة تداولها مستخدمون مواقع التواصل في السعودية، للسيول التي تقطع شوارع وتجرف مركبات في محافظة محايل بمنطقة عسير .

الأمطار الكثيفة والسيول تسببت في قطع الطرقات، وانهيارات في بعض المواقع وتساقط للصخور في حالة مطرية غير مسبوقة بهذه الكثافة منذ سنوات، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.

السيل طلع من فوق العبارة طريق المعارض محايل عسير 😳 pic.twitter.com/CFRalxjanx — وناسة البر (@Shm50011) April 30, 2023

ووجه محافظ محايل محمد بن فلاح القرقاح بسرعة فتح الطرق أمام بعض القرى المعزولة ومتابعة ورفع ما خلفته السيول على الطريق الرابط بين محايل وأبها وكذلك بعض المواقع داخل المحافظة.