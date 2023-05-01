بكم سعر الذهب في مصر النهاردة اليوم الأثنين 1/5/2023 عيار 24-عيار 18

بكم سعر الذهب في مصر النهاردة اليوم الأثنين 1/5/2023 ، يشهد سعر الذهب في مصر استقراراً بعد ارتفاع كبير طرأ على سعر صرف الجمعة الماضي ، حيث سجل سعر شراء الدولار داخل البنك المركزي المصري نحو 30.8380 جنيه للشراء، 30.9357 للبيع.

عيار 24 في سوق مصر سجل 3040.25 جنيه (شراء)، وسجل عيار 24 (بيع) 3000.75، بالإضافة لوضع زيادة بقيمة 45 جنيهًا على كل جرام.

بكم سعر الذهب في مصر النهاردة اليوم الأثنين 1/5/2023-عيار 21- عيار 24

الذهب عيار 21 في مصر سجل 2650 جنيها (شراء)، 2600 جنيه (بيع)، مع وضع ما بين 40 و60 جنيهًا على كل جرام، وسجل عيار 18 نحو 2220.75 (شراء) وسجل عيار 18 (بيع) 2180.25، بالإضافة لوضع زيادة بقيمة ما بين 80 و120 جنيهًا على كل جرام، وسجل سعر الذهب عيار 14 نحو 1750 جنيها، وسعر الجنيه الذهب 21300 جنيه.

سعر الذهب في مصر النهاردة اليوم الأثنين 1/5/2023

استقر سعر الذهب عالميًا بالدولار عن آخر تعاملات البورصات العالمية، لتباع حاليا أونصة الذهب بـ 1990 دولارا، وفي الشراء وصل إلى 2004.

سعر الذهب اليوم بيع وشراء في مصر السبت 29 إبريل 2023.. عيار 21 يواصل الصعود - صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر النهاردة اليوم الأثنين 1/5/2023

أونصة الذهب 61,230.89 1,980.20

جرام الذهب عيار 24 1,968.84 63.67

جرام الذهب عيار 22 1,804.77 58.37

جرام الذهب عيار 21 1,722.73 55.71

جرام الذهب عيار 18 1,476.63 47.75

سعر الذهب في مصر النهاردة اليوم الأثنين 1/5/2023

سعر الذهب في مصر في محلات الذهب بالجنيه المصري (شراء وبيع)

وحدة الذهب سعر الشراء سعر البيع

أونصة الذهب 87,702 88,324

جنيه الذهب 19,740 19,880

جرام الذهب عيار 24 2,820 2,840

جرام الذهب عيار 22 2,585 2,603

جرام الذهب عيار 21 2,468 2,485

جرام الذهب عيار 18 2,115 2,130

سعر سبائك الذهب في مصر بالجنيه المصري

سعر سبيكة الذهب 5 جرامات عيار 24 في مصر: 9,844.19 جنيه مصري

سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 في مصر: 19,688.39 جنيه مصري

سعر سبيكة الذهب 20 جرامًا عيار 24 في مصر: 39,376.78 جنيه مصري

سعر سبيكة الذهب 50 جرامًا عيار 24 في مصر: 98,441.95 جنيه مصري

سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 في مصر: 196,883.89 جنيه مصري

سعر سبيكة الذهب 1/2 كيلو جرام عيار 24 في مصر: 984,419.47 جنيه مصري

سعر سبيكة الذهب 1 كيلوجرام عيار 24 في مصر: 1,968,838.94 جنيه مصري

شارت أسعار الذهب في مصر (جنيه مصري/أونصة)

سعر الذهب في مصر النهاردة اليوم الأثنين 1/5/2023

التاريخ أونصة الذهب جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 22 جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 14

30 أبريل 2023 60,832.61 1,956.03 1,792.89 1,711.18 1,466.55 1,141.32

29 أبريل 2023 60,832.61 1,956.03 1,792.89 1,711.18 1,466.55 1,141.32

28 أبريل 2023 61,417.10 1,974.83 1,810.11 1,727.63 1,480.64 1,152.29

27 أبريل 2023 61,897.20 1,990.26 1,824.26 1,741.13 1,492.22 1,161.30

26 أبريل 2023 61,677.85 1,983.21 1,817.80 1,734.96 1,486.93 1,157.18

25 أبريل 2023 61,563.35 1,979.53 1,814.42 1,731.74 1,484.17 1,155.03

24 أبريل 2023 61,063.83 1,963.47 1,799.70 1,717.69 1,472.13 1,145.66

23 أبريل 2023 60,704.56 1,951.92 1,789.11 1,707.58 1,463.47 1,138.92

22 أبريل 2023 60,704.56 1,951.92 1,789.11 1,707.58 1,463.47 1,138.92