الاحتلال يخطر بوقف البناء في عدة منشآت بالأغوار الشمالية

أخطرت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، بوقف العمل في عدة منشآت في قريتي بردلة وكردلة في الأغوار الشمالية.

وقالت مصادر محلية، إن سلطات الاحتلال أخطرت، الليلة الماضية، بوقف العمل لبركس زراعي مساحته 150 مترا، وقطعة أرض تم تجريفها من أجل البناء عليها تعود ملكيتهما للمواطن فارس نمر حسين صوافطه وأشقائه، إضافة إلى إخطار بوقف البناء لمنزل من الإسمنت يتكون من ثلاثة طوابق وتعود ملكيته للمواطن عزت أحمد رشايدة وأشقائه، في قرية بردلة.

وأضافت أن قوات الاحتلال أخطرت أيضا بوقف البناء لمنزل قيد الإنشاء من الإسمنت تبلغ مساحته 133 مترا للمواطن ناصر سليمان قاسم فقها في قرية كردلة.