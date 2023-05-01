مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الاثنين 1/5/2023، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال "الإسرائيلي".

وتعمد المستوطنون أداء طقوس تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد الأٌقصى، القريبة من مصلى باب الرحمة.

وسبق أن حذر مختصون من محاولات الاحتلال والجمعيات الاستيطانية، اقتطاع جزء من المنطقة الشرقية في الأقصى لإقامة كنيس يهودي.

ويقود الاحتلال معركة لتغيير هوية المسجد الأقصى وإعادة تعريفه، ونقله من مقدس إسلامي إلى مقدس يهودي.

وبدأ الاحتلال حرباً دينية على المسجد الأقصى المبارك، بهدف إزالته من الوجود وتأسيس الهيكل المزعوم في مكانه وعلى كامل مساحته.

ويعد مصلى باب الرحمة عملياً المدخل إلى التقسيم المكاني في نظر الاحتلال، بتجديد قرار إغلاقه وإعادة بحث أدوات فرض العزلة والقضم عليه.