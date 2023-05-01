عيد العمال في فلسطين : شهداء وملاحقات ومفقودون بحثاً عن لقمة العيش وحقوق ضائعة دون حماية

يصادف اليوم الأثنين الأول من أيار عيد العمال العالمي ، حيث تحتفل به كافة فئات شعبنا الفلسطيني ، تقديراً لتلك الفئة العاملة والتي تضحى بكل ما لديها ، وتدفع من دمائها مقابل لقمة العيش ، فسقط منهم الشهداء والجرحى على حواجز الاحتلال ، بالإضافة الصيادين الذين يلاحقوا في عرض البحر وغيرهم من العمال الذين غادروا الاراضي الفلسطينية واستشهدوا في ظروف مأساوية بعد ان ابتلعهم البحر، وغيرهم من العمال الذين دفعوا من حياتهم مقابل العمل .

ظروف العمال لم تتوقف عند الملاحقات والاستشهاد والإصابات ، فكانت الحقوق الضائعة في الاراضي الفلسطينية كالحد الأدنى للأجور والذي تم تحديده في الضفة ويصل لـ 1880 شيقل بالكاد يمكن ان يتم تطبيقه ، في حين ان التطبيق في قطاع غزة في صعب المنال ، وخاصة ان طرحه او الحديث عن الحد الأدنى للأجور يكون في الورش والفعاليات فقط والواقع أصعب مرارة .

1,133 مليون عامل

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء، اليوم الاثنين 1/5/2023، بأنّ عدد العاملين في فلسطين بلغ نحو 1,133 مليون عامل؛ بواقع 655 ألفًا في الضفة الغربية، و285 ألفًا في قطاع غزة، و193 ألف عامل بأراضي الداخل المحتل عام الـ1948.

وبين الإحصاء، في تقريرٍ له، حول الواقع العمالي في فلسطين لعام 2022، بمناسبة اليوم العالمي للعمال (الأول من أيار)، أنّ "عدد العاطلين عن العمل انخفض إلى 367 ألفًا عام 2022 مقارنة بـ 372 ألفًا في العام 2021، كما انخفض معدل البطالة بين الأفراد المشاركين في القوى العاملة في فلسطين عام 2022 إلى حوالي (24%) مقارنة مع حوالي 26% عام 2021، وذلك نتيجة لارتفاع نسبة المشاركة في القوى العاملة في العام ذاته، إذ بلغت حوالي 45% مقارنة بحوالي 43% لعام 2021...

وأكّد الجهاز، أنّ "معدل البطالة انخفض لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة، اذ بلغ حوالي 13% و45% على التوالي مقارنة بحوالي 16% و47% عام 2021"، مشيرًا إلى أنّ "إجمالي نقص الاستخدام للعمالة انخفض من حوالي 34% عام 2021 إلى حوالي 31% (500 ألف شخص) عام 2022، ويتضمن هذا العدد حوالي 56 ألفًا من الباحثين عن عمل المحبطين، وحوالي 22 ألفًا من العمالة الناقصة المتصلة بالوقت".

الخليل تتصدر الضفة ودير البلح غزة

ولفت الجهاز، إلى أنّ "محافظة الخليل وجنين تتصدران أعلى معدل للبطالة في الضفة ودير البلح في غزة، فيما سجلت محافظتي الخليل وجنين في الضفة أعلى معدل للبطالة لعام 2022 إذ بلغ حوالي 17%، تلتهما محافظة بيت لحم بحوالي 15%، بينما كان أدنى معدل للبطالة في الضفة في محافظة القدس فبلغ حوالي 3%، أما في قطاع غزة، فقد سجلت محافظة دير البلح المعدل الأعلى للبطالة بحوالي 55%، تلتها محافظة خان يونس بحوالي 49%، بينما كان أدنى معدل للبطالة في محافظة شمال غزة بحوالي 38%".

وأشار الجهاز، إلى أنّ "عدد العاملين في فلسطين بلغ نحو 1,133 مليون عامل؛ بواقع 655 ألفا في الضفة الغربية و285 ألفا في قطاع غزة و193 ألف عامل لدى الاحتلال والمستعمرات، منهم حوالي 862 ألف مستخدم بأجر في فلسطين (449 ألف مستخدم يعمل في الضفة الغربية و228 ألف مستخدم يعمل في قطاع غزة و156 ألف مستخدم يعمل في إسرائيل و29 ألفا يعملون في المستعمرات الصهيونية)".

29% يعملون في الداخل

وأوضّح الإحصاء، أنّ "حوالي 54% من مجموع المستخدمين بأجر في فلسطين يعملون في القطاع الخاص؛ بواقع 327 ألف مستخدم بأجر من الضفة و140 ألف مستخدم بأجر من قطاع غزة مقابل حوالي 24% يعملون في القطاع الحكومي وحوالي 22% يعملون لدى الاحتلال والمستعمرات"، لافتًا إلى أنّ "نسبة المستخدمين بأجر من الضفة الغربية ويعملون لدى الاحتلال والمستعمرات بلغ حوالي 29% من إجمالي المستخدمين بأجر".

وبين الجهاز، إلى أنّ "نسبة المستخدمين بأجر الذين يعملون في المهن الأولية وفي مهنة الفنيين والمتخصصين في القطاع الخاص بلغت حوالي 24% من مجموع العاملين بأجر في القطاع الخاص الفلسطيني لكل منهما؛ 27% للذكور مقابل 8% للإناث في المهن الأولية. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في مهنة الفنيين والمتخصصين حوالي 15% للذكور مقابل 68% للإناث.

وبحسب الجهاز، "بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص عام 2022 (سنة الأساس= 2018) حوالي 93 شيقلاً في فلسطين؛ بواقع 38 شيقلاً في قطاع غزة و117 شيقلاً في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين لدى الاحتلال والمستعمرات)"، كما أشار إلى أنّ "نشاط البناء والتشييد سجل أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 135 شيقلاً في الضفة الغربية و38 شيقلاً في قطاع غزة، يليه نشاط الخدمات 128 شيقلاً في الضفة الغربية و69 شيقلاً في قطاع غزة، بينما سجل نشاط الزراعة أدنى معدل أجر يومي حقيقي بواقع 89 شيقلاً في الضفة الغربية و22 شيقلاً في قطاع غزة".

وفي السياق، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 41 ساعة عمل؛ 39 ساعة عمل للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة عمل في القطاع الخاص، وفق الجهاز.

أقل من الحد الأدنى للأجور

وقال الجهاز، إنّ "عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجر (1,880 شيقلا) حوالي 172 ألف مستخدم بأجر منهم 56 ألفاً في الضفة الغربية، (يمثلون بلغ حوالي 19% من إجمالي المستخدمين باجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية) وبمعدل أجر شهري 1,421 شيقلا، مقابل 116 ألف مستخدم بأجر في قطاع غزة، (يمثلون حوالي 89% من إجمالي المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في قطاع غزة) بمعدل اجر شهري لا يتجاوز 697 شيقلاً".

وأضاف الجهاز، أنّ "حوالي 28% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على حقوقهم (تمويل التقاعد/ مكافأة نهاية الخدمة، إضافة الى الإجازات السنوية مدفوعة الأجر، والإجازات المرضية مدفوعة الأجر، وبلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين لديهم عقد عمل دائم (مكتوب لفترة غير محددة) حوالي 83 ألف مستخدم بأجر، وحوالي 90 ألف عامل في القطاع الخاص لديهم عقد عمل بشكل مؤقت (مكتوب لفترة محدودة، اتفاق شفوي)، مقابل حوالي 294 ألف عامل ليس لديهم عقد عمل، بينما 46% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر".