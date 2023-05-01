التجمع الإسلامي في يوم العمال : نطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور وتحديد ساعات العمل

أكد التجمع الإسلامي لعمال فلسطين في الاتحاد الاسلامي للنقابات المهنية ، اليوم الأثنين 1/5/2023 ، ان اليوم العالمي للعمال والذي يصادف الأول من أيار من كل عام يأتي في وقت وما زالت المعاناة تُلوّن حياة عمال فلسطين في ظل الجرائم والانتهاكات "الإسرائيلية" المتواصلة التي يتعرضون لها، وعمليات الإذلال والتنكيل المستمرة على الحواجز "الإسرائيلية".

وشدد التجمع الإسلامي لعمال فلسطينعلى ضرورة حشد جميع الطاقات والجهود لمواجهة التحديات التي يتعرض لها عمال فلسطين في سبيل توفير حياة كريمة لهم ولأسرهم ، مناشداً المؤسسات الحقوقية الدولية بالوقوف أمام مسؤولياتها لإجبار الاحتلال إلى وضع حد لانتهاكاته وجرائمه بحق العمال الفلسطينيين.

وطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بما يتناسب وغلاء المعيشة الذي تشهده الأراضي الفلسطينية، وكذلك تحديد ساعات العمل اليومية بما يحفظ كرامة العامل ويحقق له العدالة.

مجدداً مطالبته بسرعة تطبيق قانون الضمان الاجتماعي بما يخدم مصلحة العامل والأسرة الفقيرة وكبار السن، والعمل على إيجاد نقابة عمال قوية قادرة على الدفاع عن حقوق العامل الفلسطيني وتبني همومه وقضاياه.

معزياً عموم شعبنا بشهداء لقمة العيش وآخرهم المواطن أمين عبد القادر وردة الذي ارتقى شهيداً قبل أيام أثناء عمله في الداخل المحتل.