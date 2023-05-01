محدث بالفيديو والصور الاحتلال يُعدم فتى ويصيب آخرين بينهم حرجة خلال اقتحام عقبة جبر بأريحا

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:53 ص
01 مايو 2023
عقبة جبر بأريحا- ارشيفية
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 استشهد شاب فلسطيني وإصابة 6 آخرين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم الاثنين 1 مايو 2023، خلال اقتحام  مخيم عقبة جبر جنوب غرب مدينة أريحا بالضفة المحتلة.

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وعقب اقتحام مخيم عقبة جبر، اندلعت اشتباكات مُسلحة، بين مقاومين وقوات الاحتلال، ولا تزال مستمرة حتى اللحظة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد من الآليات العسكرية مخيم عقبة جبر، إذ اندلعت اشتباكات مسلحة فور دخول الآليات للمخيم ، فيما دفع الجيش بتعزيزات على أطراف المخيم.

وأفاد الشهود، بأن قوات الاحتلال اعتقلت خلال اقتحامها مخيم عقبة حبر الشابين أحمد جبر وهدان وأحمد جهاد، إضافة إلى ارتقاء الشهيد اللدعة وعدد من الإصابات.

يتبع...

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