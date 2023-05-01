بالفيديو إصابات واعتقالات.. اقتحامات واسعة لمدن وبلدات الضفة واندلاع مواجهات واشتباكات مُسلحة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين 1 مايو 2023، مدن وبلدات عدة في الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت عدداً من المواطنين بينهم القيادي في حركة الجهاد الإسلامي مهدي الشرقاوي، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة مع المقاومين، وإصابة أحد المواطنين

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة الزبابدة جنوب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وداهمت منزل القيادي في الجهاد الإسلامي مهدي الشرقاوي قبل أن تعتقله وتقتاده إلى جهة مجهولة.

ووثقت كاميرات المواطنين، لحظة إطلاق نار من بنادق المقاومين الفلسطينيين استهدف قوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة الزبابدة جنوب جنين فجر اليوم.

وأصيب شاب برصاص جيش الاحتلال خلال المواجهات المندلعة في منطقة باب الزقاق بمدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، عقب اقتحام المنطقة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال معززة بآليات عسكرية اقتحمت منطقة باب الزقاق في بيت لحم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين، أدت إلى إصابة شاب بجروح وتم نقله إلى أحد المشافي لتلقي الرعاية الصحية.

كما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال فجر اليوم، خلال اقتحامها بلدة بيتونيا غرب محافظة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وفي طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم نور شمس، وحاصرت عدداً من منازل المواطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين أنس حاتم قفيشة وعمر أبو اسنينة عقب اقتحام منزليهما في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأظهر مقطع فيديو، لعشرات الآليات العسكرية عند اقتحام مخيم عقبة جبر في أريحا بالضفة الغربية المحتلة، صباح اليوم الاثنين.