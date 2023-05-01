الجهاد الإسلامي: اعتقال القيادي مهدي الشرقاوي لن يوقف انتفاضتنا ولن ينال من عزيمة شعبنا

أكد قال المتحدث الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القيادي طارق عز الدين، فجر اليوم الاثنين 1 مايو 2023، أن اعتقال القيادي في الحركة مهدي الشرقاوي من قبل قوات الاحتلال فجر اليوم، لن ينال من عزيمة أبناء الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأحرار.

وقال القيادي عز الدين في تصريح صحفي: مهما صعد الاحتلال من ممارساته الإجرامية بحق أبناء شعبنا وقياداته وكوادره، لن تخمد ثورة شعبنا ومقاومته الباسلة" مؤكدا أن الاحتلال الصهيوني يعلم جيداً أن القائد الذي يُعتقل أو يُستشهد سيخلفه ألف قائد.

وأضاف: لن تتوقف انتفاضتنا المباركة حتى دحر الاحتلال عن أرضنا كاملة مهما كان الثمن".

ووجه عز الدين التحية للشيخ المجاهد القيادي مهدي الشرقاوي ولكل قيادات شعبنا ومجاهديه، متابعاً: سنواصل المشوار بإذن الله ولن نتراجع عن حقنا في الحرية".

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين 1 مايو 2023، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي مهدي الشرقاوي جنوب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد "مراسلنا"، بأن قوات الاحتـلال اعتقلت القيـادي الشرقاوي عقب اقتحام منزله ببلدة الزبابدة جنوب جنين.