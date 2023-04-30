طالع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء و البنوك اليوم الاثنين 1 مايو 2023

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 1 مايو 2023، لازال سعر صرف الدولار في مصر من اكثر ما يبحث عنه المتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي و محركات البحث العالمية، خصوصاً محرك بحث جوجل، حيث يبحث المتابعون عن سعر صرف الدولار في مصر بالتعاملات الصباحية اليوم.

سعر صرف الدولار في مصر اليوم في السوق السوداء

وقفز سعر الدولار اليوم في السوق السوداء في مصر إلى مستوى 40 جنيهاً وسط محدودية العرض في مقابل الطلب بعد شائعات عن اقتراب عمليات تعويم الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية للمرة الرابعة.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وبلغ سعر الدولار اليوم في البنك المركزي مقابل الجنيه المصري 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

حافظ سعر الدولار في البنوك المصرية على تماسكه اليوم للأسبوع السادس على التوالي ليستقر عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدولار في بنك القاهرة عند مستوى 30.75 جنيها للشراء و30.85 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري الحكومي 30.75 جنيها للشراء و30.85 جنيها للبيع.

وفي بنك مصر كان أقل سعر للدولار وذلك للأسبوع السادس على التوالي عند مستوى 30.75 جنيها للشراء و30.85 جنيها للبيع.

أما في بنك الإسكندرية، فاستقر سعر الدولار مقابل الجنيه عند30.85 جنيها للشراء و30.95 جنيها للبيع.

وشهد سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري استقراراً على أسعاره السابقة عند 30.85 جنيها للشراء و30.95 جنيها للبيع.

وثبت سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي عند 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيها للبيع.

واستقرت أسعار الدولار في شركات الصرافة عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.