سعر الذهب في سوريا عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية اليوم الاثنين الموافق 1-5-2023 ، ويجدد لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري في هذه المقالة التفاصيل الجديدة التي تخص بأسعار الذهب بالتعاملات الفورية بالأسواق حيث تم تسجيل أكثر من عشرين ألف عملية بحث على جوجل من أجل الوصول إلى أسعار هذا المعدن الأصفر الثمين حيث جاءت على النحو التالي :

سعر الذهب في سوريا اليوم الاثنين 1-5-2023

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرة الأسعار الجديدة ، حيث جاءت على النحو الآتي: سعر الذهب في دمشق اليوم عيار 21 ، شراء: 454,000، ومبيع: 460,000 ووصل في الإغلاق السابق عند : 460,000 ليرة.

سعر الذهب في حلب عيار 21 اليوم ، شراء: 457,000 ، مبيع: 463,000 كما ووصل في الإغلاق السابق عند: 463,000 ليرة .

سعر الذهب في ادلب عيار 21 اليوم ، شراء: 457,000 ، مبيع: 460,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند ، 460,000 ليرة .

سعر الذهب في الحسكة عيار 21 اليوم ، شراء: 456,000 ، مبيع: 459,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند: 459,000 ليرة.

سعر الذهب في سوريا اليوم

كما وجاء في متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي :

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

سعر عيار 24 وصل عند مستوى بيع 485,714 وشراء 484,571 ليرة .

سعر عيار 22 وصل عند مستوى بيع 445,238 وشراء 444,190 ليرة .

سعر عيار 21 وصل عند مستوى بيع 425,000 وشراء 424,000 ليرة .

سعر عيار 18 وصل عند مستوى بيع 364,286 وشراء 363,429 ليرة .

سعر عيار 14 وصل عند مستوى بيع 283,333 وشراء 282,667 ليرة .

سعر عيار 12 وصل عند مستوى بيع 242,857 وشراء 242,286 ليرة .

سعر الاونصة بيع 15,105,714 وشراء 15,070,171 ليرة .

سعر الجنيه الذهب وصل عند مستوى بيع 3,400,000 وشراء 3,392,000 ليرة .

سعر الكيلو وصل عند مستوى بيع 485,714,286 وشراء 484,571,429 ليرة .

وفي ختام المقالة التي شرحنا فيها تفاصيل سعر الذهب في سوريا عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية مساء اليوم الاثنين 1-5-2023 ، نود أن نشير إلى أن هذه الأسعار تختلف من محال لأخر اختلافًا نسبيًا .