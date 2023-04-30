سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الاثنين 1 مايو 2023

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الاثنين 1-5-2023، يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" في هذه المقالة سعر صرف الدولار في لبنان في التعاملات الصباحية اليوم، حيث يبحث العديد من اللبنانيين عن سعر صرف الدولار في لبنان، وسط ترقب لرفع جديد بسعر الدولار الجمركي.

سعر صرف الدولار في لبنان

وبلغ سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية على منصة Sayrafa نحو 86.500 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد بحجم تعاملات إجمالي بلغ 100 مليون دولار، وفقا لآخر أرقام من مصرف لبنان المركزي.

سعر الدولار مقابل الليرة في السوق السوداء

وشهد سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية استقراراً اليوم في السوق السوداء إلى 96.800 ألف ليرة للشراء و97 ألف ليرة للبيع، مقابل 97 ألف ليرة للشراء و97.200 ألف ليرة للبيع أمس.

سعر الدولار في بنوك لبنان

بلغ سعر صرف الدولار في لبنان خلال أبريل/ نيسان إلى 60 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد.