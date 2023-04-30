طالع أسعار الذهب عيارات 21 و 22 و 24 في السعودية بتعاملات اليوم الاثنين 1 مايو 2023

سعر الذهب اليوم الاثنين 1 مايو 2023 في السعودية، تعتبر أسعار الذهب اهم ما يسأل عنه الاف المتابعين لمواقع التواصل الاجتماعي، حيث يشهد محرك جوجل الشهير عمليات بحث كثيرة عن أسعار الذهب مقابل الريال السعودي، خصوصاً بعد الارتفاع الذي طرأ على سعر الذهب عالمياً خلال شهر ابريل الماضي.

كم سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب في السعودية من أكثر الكلمات التي يبحث عنها المتابعون، لا سيما أن هذه الفترة هي موسم افراح، و يرغب العديد من الأشخاص في معرفة كم سعر الذهب في السعودية كما جاءت في التعاملات اليومية، وفي هذه المقالة يرصد لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أسعار الذهب عيار 21 و 22 و 24 في السوق المحلي بالسعودية، تابعوا المقال حتى نهايته.

سعر غرام الذهب في السعودية

شهد سعر غرام الذهب عيار 24 استقراراً اليوم الاثنين في السعودية، حيث وصل مستوى 239.93 ريال (63.98 دولار)، بحسب منصة "goldprice".

أما سعر غرام الذهب عيار 21 في السعودية، فبلغ اليوم نحو 209.9 ريال (55.98 دولار).

واستقر سعر غرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية عند مستوى 179.94 ريال (47.99 دولار)، وهو نفس المستوى أمس.

سعر الذهب الجديد في السعودية

بلغ سعر شراء الذهب الجديد بعد المصنعية في السعودية 257.32 ريال لعيار 22 وفقا لمنصة "goldprice"، فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 247.72 ريال.

وجاء متوسط سعر شراء غرام الذهب الجديد في السعودية اليوم من عيار 18 نحو 241 ريالا.

أسعار الذهب المستعمل في السعودية

وجاء سعر غرام الذهب المستعمل في السعودية اليوم من عيار 22 نحو 214 ريالا، فيما سجل 205 ريالات للغرام من عيار 21، وبلغ متوسط السعر لعيار 18 نحو 174.9 ريال.