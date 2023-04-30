ضبط تردد قناة ام بي سي أكشن MBC Action الجديد 2023 HD على نايل سات

تردد قناة ام بي سي أكشن MBC Action الجديد 2023 HD على نايل سات وعرب سات في مصر ، وعلى محرك جوجل الشهير وخلال الأسبوع الماضي سجل ما يقرب العشرة آلاف عملية بحث الكترونية في دلالة من الجمهور على أهمية هذه القناة الرائدة من أجل ضبتها على شاشات التلفاز وبالتالي الاستمتاع في أجمل الأوقات بمتابعة محتواها من المسلسلات والبرامج القيمة التي استطاعت ان تجذب الجمهور إليها .

وفي هذه المقالة التي نتحدث من خلالها حول تردد قناة ام بي سي أكشن MBC Action الجديد 2023 نود أن نشير لكم إلى أن هذه القناة الرائدة يتم تحديث برامجها بين الحال والأخر وهو ما يمزيها عن غيرها من القنوات ولابد منكم الان هو الاستمرار في المتابعة في هذه السطور التي عدها فريق فلسطين اليوم الاخباري .

تردد قناة إم بي سي أكشن MBC Action الجديد 2023

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة إم بي سي أكشن MBC Action 2023

القمر الصناعي النايل سات

تردد القناة: 11470

الاستقطاب: عمودي

معدل ترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 5/6

برامج قناة إم بي سي أكشن MBC Action

أولا: برنامج WWE Raw الموسم 9.

ثانيا: برنامج WWE Main Event الموسم 6.

ثالثا: Breaking The Magician’s Code Magic.

رابعا: برنامج معكم خبر.

خامسا: لغة المملكة.

سادسا: Lip Sync Battle.

سابعا: برنامج Driven الموسم 8.

ثامنا: Drive On NBCSN.

تاسعا: برنامج أكشن يا دوري.

عاشرا: برنامج American Gritli

الحادية عشرة: Football Freestyle.

أفلام MBC Action

أولا:Source Code.

ثانيا: فيلم Vantage Point.

ثالثا: فيلم Ender’s Game.

رابعا: فيلم Black.

خامسا: فيلم Back For War.

سادسا: Rush Hour.

سابعا: فيلم man on a ledge.

ثامنا: فيلم The Wolverine.

خطوات ضبط تردد قناة MBC Action الجديد 2023

أولاً: وفي خطوات ضبط تردد قناة ام بي سي أكشن MBC Action وهي على النحو التالي إذ أنه يترتب الضغط على زر Menu الموجود في الريموت، وبعدها تظهر قائمة نختار منها الإعدادات Setting.

ثانيا: وفي الخطوة الثانية قم باختيار نايل سات أو على حسب القمر الخاص بك، ثم قم بإدخال التردد ومعدل الترميز، ومعامل تصحيح الخطأ.

ثالثا وفي الخطوة الثالثة يترتب عليكم الضغط على بحث، ثم بعدها قم بالبحث عن التردد ومن ثم يتم تنزيل القناة.

رابعا: وأخيرة يترتب عليكم حفظها على التلفاز، ثم تظهر باسم mbc action.

تردد قناة ام بي سي mbc max

11560

الاستقطاب عمودي

تردد آخر 11938

الاستقطاب عمودي

قناة ام بي سي اكشن MBC :

تردد قناة ام بي سي أكشن على عربسات

هو 12284(v) أو 11270(v)

تردد قناة ام بي سي على نايل سات:

هو 11476(v)

تردد قناة ام بي سي دراما :

تردد قناة ام بي سي دراما على نايل سات

هو 11938, 11470

الاستقطاب v

معدل الترميز 27500

تردد قناة ام بي سي mbc5

التردد هو 11559

الاستقطاب v

الترميز 27500

تردد قناة ام بي سي بوليود mbc

التردد هو 11559

الاستقطاب v

الترميز 27500

وفي نهاية المقالة التي من خلالها تحدثنا فيها أقوى تردد قناة إم بي سي أكشن MBC Action الجديد 2023 HD على نايل سات وعرب سات في مصر ونتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .