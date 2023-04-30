وصول وفد طبي دولي لإجراء عمليات قلب مفتوح في غزة

وصلت بعثة الرابطة الطبية الفلسطينية الأميركية "PAMA" السادسة، المتخصصة في جراحة القلب المفتوح، مساء اليوم الأحد، إلى قطاع غزة لإجراء عمليات نوعية في جراحة القلب المفتوح لجميع الفئات.

وباشرت البعثة، التي تضم ستة أطباء عبارة عن طاقم كامل متخصص فور وصولها من الضفة الغربية، إلى غزة عبر حاجز بيت حانون شمال القطاع بمعاينة وتقييم الحالات المرشحة لإجراء العمليات الجراحية في مستشفى غزة الأوروبي بمدينة خان يونس جنوب القطاع.

وتجري البعثة الطبية خلال وجودها في القطاع لمدة عشرة أيام عمليات جراحية نوعية مسجلة على قائمة الانتظار للتحويل لمستشفيات خارج غزة.

وتحرص مؤسسة "باما" على إرسال بعثات طبية بشكل دوري إلى غزة لإجراء عمليات وتدخلات طبية نوعية في مختلف الأقسام والتخصصات الطبية لمساعدة المواطنين، ورفد القطاع الطبي بالكفاءات وتحسين الوضع الصحي خاصةً في غزة، ومساعدة الطواقم المحلية التي تواجه ضغوطاً كبيرة في العمل نتيجة ارتفاع أعداد المحتاجين للتدخلات الطبية والجراحية العاجلة.

وأسهمت المساعدات الطبية التي تقدمها المؤسسة للقطاع الطبي في تقليل فترة انتظار المرضى المحتاجين للتحويلات الطبية للخارج، وتخفيض أعدادهم.