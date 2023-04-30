صورة ما هو دواء السعال المميت الذي حذرت منه الصحة العالمية.. وهل هو موجود في غزة ؟

أكد الناطق باسم نقابة الصيادلة بغزة، د. سميح أبو حبل، اليوم الأحد، أن دواء (Guaifenesin TG Syrup) الهندي الخاص في مكافحة السعال والذي حذرت من استخدامه منظمة الصحة العالمية، مؤخرًا، غير موجود في صيدليات ومستشفيات قطاع غزة.

وقال أبو حبل، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن "هذا الدواء الذي أكدت الصحة العالمية وفق اختباراتها أنه يحتوي على مادة كيماوية سامة، غير موجود في صيدليات القطاع، بتاتاً".

وأضاف أن هذا الدواء غير مسجل لدى وزارة الصحة، موضحًا أن الدواء غير المسجل لا يمكن إدخاله.

ونوه أبو حبل، أنه حال تم ضبط هذا الدواء، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يسوق له.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد اتهمت شركة سيبلا، في الخامس والعشرين من أبريل الجاري، وهي شركة أدوية متعددة الجنسيات، بتصدير شراب السعال (Guaifenesin TG Syrup) الملوث بمادة (الإيثيلين جلايكول)، مؤكدةً أنها مادة سامة.

وأوضحت الصحة العالمية، أن مادة (الإيثيلين جلايكول) هو مركب كيميائي شفاف وعديم اللون ويعد نوع من سوائل مانعات التجمد ويستخدم في صناعات مختلفة، وعند تناولها يمكن أن يؤدي إلى فشل الكلى والضرر الدماغي حتى الوفاة.

وأشارت الصحة، إلى أن هذا الشراب تم تصديره إلى عدة دول إفريقية، منها: نيجيريا، وقالت إنه "يعتقد أنه تسبب في حدوث وفيات عدة".

صورة من دواء (Guaifenesin TG Syrup)