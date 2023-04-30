الراصد الجوي ليث العلامي: أجواء ربيعية مقبولة ومعقولة اليومين المقبلين

أفاد الراصد الجوي ليث العلامي أنه من المتوقع أن تسود البلاد أجواء ربيعية مقبولة ومعقولة اليومين خلال المقبلين (الاثنين والثلاثاء).

ووفقاً للراصد الجوي، فإن كتلة هوائية خماسينيه قادمة يوم الأربعاء ليصبح الطقس اكثر دفئاً ، يزداد تأثيرها الخميس والجمعة لتُحلق درجات الحرارة لمستويات ثلاثينية حارة، ثم يطرأ انخفاض ملموس على الحرارة مطلع الأسبوع المقبل.

وتوقعت الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو غداً الاثنين غائمًا جزئياً إلى صاف لطيفا نهارا وباردًا في ساعات الليل ،و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها العام ، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

أما الثلاثاء، فيكون الجو صافياً يوجه عام ربيعيا لطيفاً حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها العام بقليل ، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو صافياً يوجه عام ربيعيا لطيفاً يوم الأربعاء، حيث يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.