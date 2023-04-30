وزير الأمن الإيراني: تمكنا من توجيه ضربات مؤثرة داخل "إسرائيل" وخارجها

قال وزير الأمن الإيراني، إسماعيل خطيب إن بلاده تمكّنت من توجيه ضربات مؤثرة للكيان الصهيوني داخل فلسطين المحتلة وخارجها.

وأضاف خطيب أنّ "العدو وظّف كل قدراته في الحرب المركبة التي شنها ضد الشعب الإيراني، خلال أعمال الشغب لكنه فشل".

وفي وقت سابق اليوم، استشهد قائد قوى الأمن الداخلي في مدينة سراوان الحدودية، علي رضا شهركي، في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرقي البلاد.

وقال محافظ سراوان، سعيد تجليلي، إنَ "مجهولين أطلقوا النار على قائد قوى الأمن الداخلي بمدينة سراوان الرائد علي رضا شهركي، صباح اليوم الأحد، ما أدّى إلى استشهاده وإصابة زوجته بجروح خطيرة والتي تمّ نقلها الى المستشفى".

وقبل أيام، أعلنت السلطات الإيرانية عن استشهاد الممثل السابق للمرشد الإيراني في سيستان وبلوشستان والعضو الحالي في مجلس خبراء القيادة إثر عملية اغتيال في مدينة بابلسر شمال إيران.

وكانت وزارة الأمن الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق، تفكيك عدد من الخلايا التنفيذية التابعة لمنظمة "خلق" الإرهابية، في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

كذلك أكد وزير الأمن الإيراني، إسماعيل خطيب أنّ "طهران حققت إنجازاً مهماً في العلاقات الإقليمية"، مشيراً إلى أنها "ستنعكس ايجاباً على الأمن الاقليمي".

وكانت السعودية وإيران قد أعلنتا في بيان مشترك، في 14 آذار/مارس الماضي، الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، وإعادة فتح سفارتي البلدين وممثلياتهما في غضون شهرين، وذلك بعد محادثات برعاية صينية.