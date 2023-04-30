14 عملاً مقاوماً بينها عملية اطلاق نار في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

واصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال 24 ساعة الماضية، وسجلت 14 عملاً مقاوماً تنوعت ما بين عملية إطلاق نار وتصدي لاعتداءات المستوطنين ومواجهات.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" عملية إطلاق نار واحدة استهدف جنود الاحتلال، وتصدى لثلاث اعتداءات للمستوطنين، إلى جانب اندلاع مواجهات عنيفة في 10 نقاط بالضفة .

واندلعت مواجهات بين الشبان وجيش الاحتلال في مخيم شعفاط بمدينة القدس المحتلة، تخللها عمليات إلقاء حجارة.

كما اندلعت مواجهات منفصلة في قرية النبي صالح برام الله، وفي مناطق بطولكرم، وفي منطقة الزاوية بمحافظة سلفيت، وعند المدخل الجنوبي في أريحا.

وأطلق مقاومون النار صوب جنود الاحتلال المتمركزين عند حاجز سالم العسكري، فيما تصدى فلسطينيون لاعتداءات المستوطنين في منطقة الفندق بقلقيلية ورشقوهم بالحجارة.

ورشق الشبان الثائر قوات الاحتلال بالحجارة خلال مواجهات اندلعت في بلدة حوسان بمحافظة بيت لحم، وتصدى الشبان لاعتداءات المستوطنين في بلدة تقوع، ورشقوهم بالحجارة.

واندلعت مواجهات أخرى في مخيم العروب بالخليل، إلى جانب التصدي لاعتداءات المستوطنين بالمخيم.