قاسم: تسهيل اجراءات حمل السلاح للمستوطنين يؤكد المنطق "الارهابي" للاحتلال

أدان الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم مصادقة الاحتلال على تسهيل إجراءات الحصول على رخصة حمل السلاح للمستوطنين بإيعاز من ما يسمى بــ "وزير الأمن القومي" بن غفير.

وقال قاسم في تصريح له مساء اليوم الأحد إن مصادقة سلطات الاحتلال على تسهيل حمل السلاح للمستوطنين اليهود بإيعاز من ما يسمى بوزير "الأمن القومي"، يؤكد من جديد المنطق الإرهابي وسلوك العصابات الذي تعتمده كل المؤسسات الصهيونية.

واعتبر الناطق باسم حماس المصادقة على تسهيل حمل السلاح للمستوطنين بأنه تحريض رسمي من هذه المؤسسات على تصعيد العنف والإرهاب ضد أبناء شعبنا الفلسطيني.