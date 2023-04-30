قتلى إثر تصادم طائرتين في الجو في إسبانيا

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:39 م
30 ابريل 2023
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أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم الأحد، عن تصادم طائرتين خفيفتين قرب مطار في شمال شرق البلد ما أسفر عن مقتل أربعة ركاب.

وقالت حكومة إقليم كاتالونيا، إن عناصر الإطفاء عثروا على طائرة محترقة في غابة قرب مطار مويا شمال مدينة برشلونة، بعدما تلقوا إخطاراً من شخص شاهد سقوطها.

وأضافت: "بمجرد إخماد الحريق، عثر عناصر الإطفاء على جثتين داخل الطائرة الخفيفة".

وبعد ساعات، عثر عناصر الإطفاء على طائرة خفيفة ثانية تحطمت على بعد 300 متر من الأولى وعلى متنها جثتان.

وتعتقد السلطات التي فتحت تحقيقاً أن الطائرتين تصادمتا في الجو.

 

 

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