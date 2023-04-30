رئيس كتلة الصحفي: المجلس الحالي لنقابة الصحفيين لا يمثل المجموع الصحفي

قال عماد زقوت رئيس كتلة الصحفي الفلسطيني إن نقابة الصحفيين و الأمانة العامة تتعامل مع الجسم الصحفي للأسف الشديد وفق لعبة هزلية مسرحية كبيرة و تريد أن تمرر هذه المسرحية على المجموع الصحفي.

وأضاف زقوت في تصريح له اليوم الأحد: "نحن في كتلة الصحفي و كذلك في أطر وكتل صحفية أخرى جاري التواصل معها نرفض هذه الهزلية التي تنفذها نقابة الصحفيين و القائمين عليها و المجلس الحالي لا يمثل المجموع الصحفي".

وحذر زقوت من أن أي لعبة انتخابية تقوم بها هذه النقابة و هذا المجلس الذي يخطف النقابة، ستكون عملية هزلية و ستكون كما التجارب الماضية لا تمثل المجموع الصحفي ولن تكون بيت للكل الصحفي الفلسطيني و لن تكون مساندة للصحفيين الفلسطينيين.

وأوضح أن الكشف الذي تم نشره لا يمثلوا المجموع الصحفي و عدد كبير من خلال متابعتنا و فرزنا للأصوات سواء في الضفة الغربية أو هنا غزة ليسوا بصحفيين و ليس لهم صلة بالصحافة ومعظمهم من الأجهزة الأمنية، ومعظمهم يتبعون لحركة فتح، ومعظمهم منقطعين عن الاعلام منذ سنوات و الكثير منهم لا يعلم أنه تم تسديد الرسوم عنهم .

وأضاف: "إن هذه اللعبة و الهزلية التي تقوم بها النقابة نحذر منها و سنعمل بكل الوسائل القانونية و الإعلامية و التواصل مع الجميع لتتوقف هذه المهزلة".

وقال: " نحمل الجبهة الشعبية و الجبهة الديموقراطية المسؤولية الكاملة باعتبارهما يساندون و يوفرون الغطاء لهذا المجلس الذي يخطف النقابة حتى يمرروا هذه المسرحية و نناشدهم برفع الغطاء عنهم".

ودعا زقوت الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات في سجنه و هو المعروف أنه رجل وطني و لرفض أي مساومة على حقوق شعبنا الفلسطيني و الصحفيين الذين يمثلون شعبنا الفلسطيني.

وبحسب زقوت، فيجب أن يكون لدينا نقابة صحفيين قوية، نقابة تمثل البيت الصحفي و حتى نصحح المسار، يجب أن تكون الانتخابات القادمة على مشاورات و توافق من الجميع و اصلاح ملف العضويات و ملف البرنامج الانتخابي و الانتخابات.

كما طالب زقوت الجميع بتحمل مسؤوليته، داعياً الفصائل أن تتحمل المسؤولية و كذلك الأطر و الكتل و الصحفيين أن يرفضوا هذا الخداع و هذه المسرحية و المهزلة، كما قال.